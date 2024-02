La Chine renonce à des matches amicaux de l'Argentine

La Chine a indiqué qu'elle renonçait à accueillir deux matches amicaux de l'équipe d'Argentine après le tollé suscité par l'absence et l'attitude de Messi lors d'une rencontre à Hong Kong.

La sélection argentine avait annoncé une tournée dans le pays asiatique du 18 au 26 mars, lors de laquelle elle devait affronter le Nigeria dans la grande ville de Hangzhou et la Côte d'Ivoire à Pékin. Mais la polémique autour de Messi, qui était jusqu'à récemment très apprécié en Chine, s'est amplifiée ces derniers jours.

Lionel Messi et son club de l'Inter Miami ont provoqué la colère des spectateurs quand le Ballon d'Or est resté sur le banc dimanche pendant un match amical contre une équipe locale à Hong Kong, territoire chinois semi-autonome. La star argentine avait invoqué une blessure.

Les spectateurs, qui avaient déboursé jusqu'à 570 euros, avaient exprimé leur mécontentement devant l'absence du joueur, mais surtout en raison de son attitude car il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser. La polémique a encore enflé lorsque, mercredi, Messi a disputé 30 minutes d'un match amical au Japon, où plusieurs photos le montrent tout sourire, alors qu'il semblait avoir un visage fermé à Hong Kong.

Messi et David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, avaient été hués dans le stade hongkongais où s'était tenue la rencontre. Vendredi, la société qui avait organisé le match, Tatler Asia, a promis aux spectateurs de les rembourser à hauteur de 50%.

Intérêts financiers

L'annulation probable de la tournée en Chine est un casse-tête pour la fédération argentine (AFA), qui tient le géant asiatique pour un marché stratégique. En juin 2023, l'Argentine avait déjà joué un match amical à Pékin lors d'une visite qui a entraîné la conclusion de contrats lucratifs avec des entreprises locales.

L'AFA a des contrats de sponsoring et de coopération avec la chaîne de cafés Cotti Coffee et le leader chinois des produits laitiers Yili, entre autres. 'Nous sommes parfaitement conscients de l'importance, du caractère unique et de l'énorme potentiel de croissance de l'AFA sur le marché chinois', avait déclaré récemment Leandro Petersen, directeur commercial et marketing de l'AFA.

Le journal chinois Global Times, connu pour ses positions nationalistes, a sous-entendu dans un éditorial que le comportement de l'Inter Miami et de Messi pouvait avoir des 'motivations politiques'. Les autorités de Hong Kong sont régulièrement dans le collimateur des Etats-Unis et du Royaume-Uni depuis la mise en place dans le territoire semi-autonome d'une loi sur la sécurité nationale qui a contribué à museler l'opposition politique.

/ATS