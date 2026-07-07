La Belgique élimine les Etats-Unis

La morale est sauve ! Malgré la titularisation lunaire de Folarin Balogun, les Etats-Unis ont été éliminés de 'leur' Coupe du monde. Ils se sont inclinés 4-1 à Seattle devant la Belgique.

Présent au coup d’envoi à la pointe de l’attaque du 'Team USA' alors qu’il avait été expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun n’a pas apporté l’impulsion espérée dans ce huitième de finale. L’attaquant de l’AS Monaco a dû céder la vedette à celui de l’Atalanta Bergame. Auteur d’un doublé (9e et 33e), Charles De Ketelaere s'est, en effet, avancé comme le grand homme de la rencontre.

Le sang-froid du no 17 des Diables Rouges a validé les choix forts de Rudi Garcia qui avait laissé sur le banc Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, qui a scellé le score dans le temps additionnel après son introduction à la 67e, et Jérémy Dokou. La Belgique a, ainsi, très largement dominé les débats. Très en verve sur son flanc gauche, Leandro Trossard a également tenu un rôle déterminant. A l’origine des deux buts de De Ketelaere, le joueur d’Arsenal a pris un malin plaisir à tourmenter une défense adverse qui ne fut pas la hauteur de l’événement.

Le 3-1 inscrit par Hans Vanaken qui redonnait deux longueurs d’avance aux Belges à la 57e a parfaitement illustré les errements de l’arrière-garde de Mauricio Pochettino. Un pressing timide de De Ketelaere a suffi pour que le portier Matt Freese commette l’erreur de relance la plus funeste de cette Coupe du monde. A 3-1, la messe était dite. Les Etats-Unis, qui avaient pu égaliser à la 31e sur un coup franc de Malik Tillman dévié par Vanaken, n’avaient ni les jambes et ni la tête pour revenir dans ce match.

La Belgique a donc parfaitement redressé la barre après avoir négocié bien laborieusement ses deux premiers matches du tournoi contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0). Vendredi à Miami, elle défiera l’Espagne en quart de finale. Même si elle abordera cette rencontre dans la peau de l’outsider, elle peut vraiment nourrir certaines espérances.

/ATS