L'irrésistible ascension de Johan Manzambi en huit dates

En un an et demi, Johan Manzambi est passé de la quatrième division allemande aux pelouses de la Coupe du monde. Retour, en huit dates, sur l'ascension éclair du phénomène de l'équipe de Suisse.

12 avril 2025

Début 2025, Johan Manzambi est intégré à la première équipe du SC Fribourg après avoir passé l'automne avec la réserve, en quatrième division allemande. Son premier but tombe dès sa sixième entrée en jeu, à Mönchengladbach. Alors âgé de 19 ans, le Genevois offre la victoire à son équipe en marquant de la tête à la 90e minute (2-1). Son entraîneur Julian Schuster ne le renverra presque plus jamais sur le banc.

4 mai 2025

Pour sa deuxième titularisation, Johan Manzambi affronte le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka sous les yeux de Murat Yakin, venu superviser les deux Suisses. L'international espoir impressionne et provoque un but contre son camp pour le 2-0. Leverkusen arrache finalement le match nul (2-2), mais Manzambi a séduit 'Muri'. Le 22 mai, il est appelé par le sélectionneur pour participer à la tournée américaine de l'équipe de Suisse.

10 juin 2025

Après avoir fêté sa première cape en entrant contre le Mexique à Salt Lake City, le Genevois est titulaire avec la Suisse pour affronter les Etats-Unis à Nashville. Placé dans un rôle d'ailier inédit pour lui, il illumine une première mi-temps à sens unique (4-0, score final). Il délivre un caviar pour Michel Aebischer puis, entre trois Américains, trouve la lucarne avec son mauvais pied. 'Je reviendrai avec plaisir si le sélectionneur fait à nouveau appel à moi', dira-t-il, modeste, à la fin du match.

15 novembre 2025

Devenu un titulaire indiscutable en Bundesliga, Johan Manzambi doit se contenter d'un statut de remplaçant avec la Suisse lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il parvient toutefois à s'illustrer en marquant deux fois contre la Suède, d'abord à Stockholm puis chez lui, à Genève, devant ses amis et sa famille. Entré en jeu à la 85e, il scelle une victoire (4-1) qui qualifie pratiquement la Suisse pour l'Amérique du Nord. Il ne fait déjà aucun doute que le gamin de la Servette sera du voyage.

7 février 2026

Le mois de février est celui des premières turbulences. Déjà expulsé pour un pied trop haut en septembre, Manzambi fait à nouveau preuve d'un excès d'engagement contre le Werder Brême, laissant traîner sa semelle sur le tibia d'un adversaire. Jugé 'récidiviste', il écope d'une sévère suspension de trois matches en Bundesliga. Trois jours plus tard, en quart de finale de la Coupe d'Allemagne, il se rate lors de la séance de tirs au but. Mais Fribourg gagne malgré tout les deux matches, comme si une bonne étoile veillait sur le Genevois.

4 avril 2026

Après une période moins flamboyante, Manzambi frappe fort lors de la venue du Bayern Munich dans la Forêt-Noire. Face au leader incontestable du championnat allemand, le numéro 44 ouvre le score d'une frappe lointaine à 25 mètres du but de Manuel Neuer. Le gardien du Bayern, idole de jeunesse du Genevois, reste scotché à sa ligne. Malgré ce 'Wundertor', Fribourg s'effondre après la sortie du jeune Suisse et s'incline 3-2. Une illustration de l'influence qu'il exerce déjà sur son équipe.

7 mai 2026

Johan Manzambi brille également en Europa League, où le SC Fribourg réalise un excellent parcours. Il réussit l'un de ses meilleurs matches lors de la demi-finale retour contre Braga (3-1, défaite 2-1 à l'aller), marquant un nouveau but splendide depuis l'extérieur de la surface. En finale, à Istanbul, les Allemands sont surclassés par Aston Villa (défaite 3-0), mais Manzambi surnage. Il se console en étant désigné 'révélation' de la compétition européenne.

18 juin 2026

A la Coupe du monde, le Genevois ambitionne une place de titulaire, mais Murat Yakin le considère toujours comme un joker. Il achève de convaincre le sélectionneur avec sa deuxième entrée en jeu, celle de tous les superlatifs. Une reprise de volée, un plat du pied: Johan Manzambi libère une Suisse bien empruntée contre la Bosnie (4-1). Homme du match en vingt minutes, il est ensuite titularisé au Canada et récidive avec un but et une passe décisive (2-1). 'Je n'ai pas les mots', lâche-t-il devant la presse. Pas grave, le reste du monde les a.

/ATS