L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

L'Espagne s'avance en grande favorite face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du ...
L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

Photo: KEYSTONE/EPA/SAM WASSON

L'Espagne s'avance en grande favorite face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde vendredi à midi à Los Angeles (21h en Suisse).

Cette rencontre proposera d'un côté les certitudes d'une équipe - l'Espagne - qui n'a toujours pas encaissé de but, de l'autre le caractère imprévisible d'une formation belge miraculée aux compositions énigmatiques.

La forteresse espagnole

Si la France épate avec son jeu offensif, l'Espagne, autre équipe citée parmi les principales favorites du tournoi, impressionne avec sa solidité, peu importe l'adversaire.

La Roja, pas toujours brillante dans le dernier tiers, est la seule équipe présente en quarts à ne pas encore avoir encaissé de but. Le gardien de Bilbao Unai Simon n'a subi que six tirs cadrés en cinq matches.

Sacrée en 2010 en confisquant le ballon pour deux buts encaissés en sept rencontres, la Roja a repris ses bonnes habitudes, elle qui n'avait plus franchi les 8es de finale depuis.

L'énigme belge

Après deux nuls et un début de tournoi poussif, la Belgique a enchaîné trois succès, dont un miracle en 16e de finale face au Sénégal (3-2), avant un match référence face à l'organisateur Team USA (4-1).

Alternant entre un jeu mollasson et des phases très inspirées, les Diables Rouges ont eu 18 titulaires différents, au gré des schémas du sélectionneur Rudi Garcia, qui n'hésite pas à attaquer les statuts des cadors, comme Kevin De Bruyne, même pas entré en jeu au tour précédent.

Imprévisible, la Belgique, qui voit parfois ses joueurs s'invectiver en plein match (Iran, Sénégal), peut s'appuyer sur son roc Thibaut Courtois dans les buts.

'On se bat, face au Sénégal on a montré notre force collective (...) je crois en nos chances', a apprécié Courtois mercredi. L'Espagne est prévenue.

/ATS
 

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