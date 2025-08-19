L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

L’heure de vérité sonne pour Ludovic Magnin. Après un début de championnat mitigé avec deux défaites en quatre rencontres, le nouvel entraîneur du FC Bâle jouera très gros face au FC Copenhague.

Dans leur antre du Parc Saint-Jacques, les Rhénans se doivent de prendre ce soir une option sur leur qualification pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions face au FC Copenhague avant le match retour au Danemark dans une ambiance que l’on promet incandescente. Le Vaudois et ses joueurs n’abordent pas vraiment cette double confrontation dans la peau du favori. Le FC Copenhague bénéficie à la fois du meilleur classement UEFA – 49e contre 66e – et d’une valeur marchande plus grande selon Transfermarkt – 75,15 millions d’euros contre 68,70 -.

Un drôle de pari

Auteur du doublé la saison dernière contre le FC Bâle, le FC Copenhague s’est qualifié pour ce barrage à la faveur d’un large succès 5-0 la semaine dernière face à Malmoe. Les Danois avaient obtenu le nul 0-0 en Suède. Après le départ pour 20 millions d’euros à Porto de leur joyau Victor Froholdt, ils ont tenté le pari Youssoufa Moukoko. Agé de 20 ans, l’international allemand qui appartenait au Borussia Dortmund, sort d’un prêt infructueux à Nice. Trouvera-t-il à Copenhague le contexte pour justifier enfin toutes les folles promesses qu’il a pu susciter ?

En la personne de Xherdan Shaqiri, Ludovic Magnin pourra compter sur un homme bien plus aguerri que Moukoko pour ce barrage. A bientôt... 34 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain -, le capitaine rhénan peut toujours à chaque instant armer une frappe imparable ou délivrer une passe décisive. Sa performance contre les Young Boys il y a deux semaines a vraiment marqué les esprits.

Une longue attente de huit ans

Grand artisan du doublé, il rêve de mener 'son' FCB vers une neuvième campagne en Ligue des Champions, la première depuis une longue attente de huit ans. Xherdan Shaqiri et Ludovic Magnin mesurent parfaitement l’enjeu financier de ce barrage. Chaque club qui disputera la phase de Ligue touchera un chèque de 18,62 millions d’euros. En phase de Ligue, une victoire rapportera 2,1 millions d’euros, un nul 700'000 euros.

Même s’il faut manier ces chiffres avec une extrême prudence après le zéro pointé des Young Boys la saison dernière, le FC Bâle n’entend pas passer son tour. La pression sur les épaules de Ludovic Magnin sera donc immense. Le technicien vaudois risque, en effet, de traverser des heures difficiles en cas d’échec. Aux yeux de son président David Degen, le repêchage en phase de Ligue de l’Europa League qui est promis au perdant de ce barrage, ne sera pas vraiment un lot de consolation...

/ATS