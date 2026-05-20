L'heure de vérité entre GC et Aarau

Match de tous les dangers d'un côté et de tous les espoirs de l'autre jeudi au Letzigrund jeudi à l'occasion du barrage retour de promotion/relégation Super League/Challenge League entre GC et Aarau.

Grasshopper, qui a obtenu le nul (0-0) à l'aller, devra s'imposer pour conserver sa place en Super League, dans un contexte tendu entre supporters frustrés et exigeants et propriétaire américain désabusé.

Les Zurichois se souviennent que l'an passé, ils avaient triomphé d'Aarau dans ces mêmes barrages, sauvant in extremis leur place mais sans pouvoir échapper à une saison 2025/26 qui restera quoi qu'il arrive extrêmement décevante. En 2024, Le 'Rekordmeister' (27 titres) avait eu raison en barrage de Thoune. Pour ce troisième duel d'affilée face au 2e de Challenge League, Grasshopper a confié son destin entre les mains de l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler.

La partie s'annonce indécise. Aarau a fait jeu égal à l'aller et pourra compter sur ses nombreux et fidèles supporters qui feront le déplacement. Les Argoviens voudront effacer la frustration née du nul concédé contre Yverdon lors de la dernière journée de Challenge League, qui a permis à Vaduz de les devancer in extremis dans la course à la promotion directe. Ils devront aussi briser le signe indien, le club restant sur trois échecs consécutifs en barrage.

/ATS