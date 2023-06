L'heure de la vérité pour la Suisse, qui affronte la France

L'heure de vérité sonnera ce mercredi (20h45) à Cluj pour l'équipe de Suisse M21 de Patrick Rahmen. Elle doit battre la France pour être certaine de se hisser en quart de finale de l'Euro.

Il convient de rappeler que l'objectif assigné pour cette sélection, considérée dans les bureaux de l'ASF comme la plus forte de l'histoire, est une qualification pour les Jeux de Paris qui reviendra aux trois premiers du tournoi.

Il est vrai que l'allant offensif de cette équipe de Suisse est remarquable. Avec Zeki Amdouni, dont les performances depuis le début de l'année sont tout simplement stupéfiantes, Kastriot Imeri et Dan Ndoye, Patrick Rahmen peut compter sur un trio capable à tout moment de forcer la décision. La complicité nouée par les trois Romands avec Fabian Rieder est, par ailleurs remarquable. Le demi des Young Boys, le maître à jouer de cette sélection, a très vite compris comment mettre en valeur ses trois coéquipiers.

Une défense en souffrance

Ce brio en attaque tranche malheureusement avec des performances défensives fort médiocres. Dimanche face à l'Italie, Becir Omeragic, coupable sur les deux premiers buts adverses, est passé ainsi complètement à côté de son sujet. Mais le futur joueur de Montpellier ne doit pas endosser tout seul la responsabilité du naufrage de la première mi-temps.

Contraint de jouer à un poste qui n'est pas le sien par les choix du sélectionneur, Becir Omeragic sera-t-il de la partie face aux Tricolores ? Le Genevois pourrait faire les frais d'une réorganisation tactique qui pourrait offrir à Aurèle Amenda, appelé cette saison à devenir le défenseur no 1 des Young Boys, une chance de s'illustrer enfin dans cette équipe des M21.

Victorieuse 2-1 de l'Italie grâce à un arbitrage presque 'aveugle' et 1-0 de la Norvège, la France, qui peut toujours être éliminée si elle perd mercredi, n'a pas pleinement convaincu depuis le début du tournoi. Malgré ses individualités, la formation de Sylvain Ripoll n'est pas encore parvenue à développer vraiment son jeu.

Mercredi, il semble que le sélectionneur soit prêt à donner les clés du jeu à Rayan Cherki. Le prodige de Lyon peut, dans un bon soir, ridiculiser n'importe quelle défense grâce à sa science du dribble et la qualité de sa passe. Sorti du banc contre l'Italie et la Norvège, il devrait, cette fois, être titularisé. S'il ne l'était pas, Sylvain Ripoll prendrait un risque énorme en cas de malheur...

Un souvenir lumineux

Patrick Rahmen ne manquera pas de rappeler le souvenir de la victoire du 19 novembre 2019 à Neuchâtel pour convaincre ses joueurs que la victoire est possible mercredi. Ce soir-là, pour le compte du tour préliminaire de l'Euro 2021, les Suisses, avec un Jordan Lotomba qui avait littéralement marché sur l'eau, s'étaient imposés 3-1 grâce à une réussite de Jérémy Guillemenot et un doublé d'Andi Zeqiri face à la France qui avait tout de même aligné trois joueurs appelés trois ans plus tard à disputer la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine: Dayot Upemecano, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga.

On précisera, enfin, que la Suisse, assurée d'être qualifiée en cas de succès, pourrait même voir les quarts de finale en cas de nul voire même de défaite. Si la Norvège bat l'Italie 1-0, elle sera, ainsi, qualifiée indépendamment de son résultat contre la France. Si les Norvégiens s'imposent sur un autre score, elle devra, en revanche, au moins obtenir le nul contre la France.

/ATS