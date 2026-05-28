L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Les 26 joueurs de l'équipe de Suisse sont réunis à quelques jours de leur départ pour la Coupe ...
L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les 26 joueurs de l'équipe de Suisse sont réunis à quelques jours de leur départ pour la Coupe du monde 2026. Les derniers arrivés ont rejoint jeudi le stage de préparation à Saint-Gall.

La sélection de Murat Yakin a pris ses quartiers en début de semaine en Suisse orientale, d'abord en comité restreint puisque certains joueurs étaient encore en action le week-end dernier avec leur club. Ces derniers, parmi lesquels le capitaine Granit Xhaka et d'autres joueurs clés tels comme Manuel Akanji, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez, sont finalement arrivés jeudi et étaient présents lors de l'entraînement matinal.

Un seul absent était à signaler: Fabian Rieder, qui a suivi une séance de physiothérapie après s'être blessé au pied la veille. Noah Okafor a quant à lui suivi un programme individuel en raison de légers désagréments.

La première partie de la préparation pour le Mondial s'achèvera dimanche avec un match amical contre la Jordanie à Saint-Gall (15h00). L'équipe de Suisse s'envolera mardi pour San Diego, où se trouve son camp de base. Elle y disputera un ultime match amical contre l'Australie le 6 juin, avant son entrée en lice à la Coupe du monde le 13 juin contre le Qatar (les deux à 21h00, heure suisse).

/ATS
 

Actualités suivantes

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 05:03

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03

Articles les plus lus

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 20:29

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:15

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 20:29

Conference League: Une finale inédite

Conference League: Une finale inédite

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 04:03

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Messi souffre d'une « fatigue musculaire »

Messi souffre d'une « fatigue musculaire »

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:07

Wolfsburg relégué pour la première fois en 2e division

Wolfsburg relégué pour la première fois en 2e division

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:13

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Une nouvelle venue et deux « revenantes » en équipe nationale

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 14:15

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

La double Ballon d'Or Alexia Putellas quitte le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.05.2026 - 20:29