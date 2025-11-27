L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste ...
L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste depuis deux ans et demi. L'équipe est troisième des qualifications de l'Euro 2027 après cinq matches.

La sélection a besoin de nouvelles impulsions pour continuer son développement, a indiqué le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF). Un nouvel entraîneur devra 'renforcer de manière décisive le développement de l'équipe', a-t-il expliqué.

Pour se qualifier pour l'Euro 2027, la Suisse doit finir en tête de son groupe ou au moins deuxième afin d'avoir une chance via les play-off. Lors des derniers mois, l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Un nouveau sélectionneur devrait être nommé au plus tard en janvier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Conference League: Lausanne en déplacement à Poznan

Conference League: Lausanne en déplacement à Poznan

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 23:07

Bonne opération pour St-Gall

Bonne opération pour St-Gall

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 21:03

Un boom économique porté par la Super League

Un boom économique porté par la Super League

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 15:35

Articles les plus lus

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 05:03

Un boom économique porté par la Super League

Un boom économique porté par la Super League

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 15:35

Bonne opération pour St-Gall

Bonne opération pour St-Gall

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 21:03

Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 23:07

Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée

Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée

Football    Actualisé le 25.11.2025 - 23:03

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 05:03

Un boom économique porté par la Super League

Un boom économique porté par la Super League

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 15:35

Bonne opération pour St-Gall

Bonne opération pour St-Gall

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 21:03

Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Football    Actualisé le 25.11.2025 - 04:03

Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2

Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2

Football    Actualisé le 25.11.2025 - 19:39

Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée

Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée

Football    Actualisé le 25.11.2025 - 23:03

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Football    Actualisé le 26.11.2025 - 05:03