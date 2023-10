L'attaquant belge Eden Hazard annonce sa retraite

L'attaquant belge Eden Hazard, sans club depuis son départ du Real Madrid en juin, a annoncé mardi sur Instagram sa retraite à l'âge de 32 ans.

'Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel', a écrit le joueur, passé également par Lille et Chelsea et 3e du Mondial en 2018 avec la Belgique.

'J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde', a-t-il ajouté.

Formé à Lille, le natif de La Louvière avait été révélé dans le Nord, réussissant le doublé Championnat-Coupe en 2011 en France avec le Losc.

Il a ensuite passé sept saisons à Chelsea (2012-2019) où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, gonflant son palmarès avec notamment deux titres en Premier League (2015, 2017) et deux Ligue Europa (2013, 2019).

Arrivé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros, le milieu offensif a par la suite collectionné les blessures et pépins physiques. Il n'aura ainsi inscrit que sept buts en championnat pour le Real en 54 apparitions en Liga avant de résilier en juin dernier son contrat qui expirait en 2024.

Hazard avait mis un terme à sa carrière internationale en décembre dernier après le Mondial 2022. Il a porté le maillot des Diables rouges à 126 reprises (33 buts), atteignant les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 en Russie avec la 'génération dorée' de la Belgique, battue par les futurs champions du monde français (1-0).

