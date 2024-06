L'Uruguay se promène contre la Bolivie (5-0)

L'Uruguay a passé une soirée tranquille face à la Bolivie (5-0) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Copa America jeudi. La Celeste s'est ainsi rapprochée des quarts de finale.

Il n'a fallu que 8 minutes à l'Uruguay pour prendre l'avantage à East Rutherford, sur une tête du jeune milieu Facundo Pellistri. Très actif, l'attaquant de Liverpool Darwin Nunez a doublé la mise dès la 21e grâce à une ouverture inspirée de Maximiliano Araujo.

La Bolivie était sous l'eau et n'allait plus refaire surface, ne cadrant qu'un seul tir sur le match, contre neuf pour l'Uruguay qui a ainsi infligé aux Boliviens leur 14e défaite de rang en Copa America. La Verde n'a plus gagné un match dans cette compétition depuis 27 ans et sa demi-finale face au Mexique, chez elle.

La Bolivie est déjà éliminée de cette édition, à la différence du Panama, qu'elle affrontera lundi lors de la troisième et dernière journée du groupe C. L'Uruguay, lui, est assuré de se qualifier avec un nul ou une victoire contre les Etats-Unis lundi, et pourrait même passer avec une défaite.

La 2e place de cette poule est pour l'heure occupée par les Etats-Unis, qui se sont inclinés 2-1 face au Panama à Atlanta. Rapidement réduits à dix après l'expulsion de Tim Weah, les Américains ont pourtant ouvert la marque grâce au Monégasque Folarin Balogun (22e). Mais le Panama a fini par renverser la vapeur.

/ATS