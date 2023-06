L'Uruguay bat l'Italie et s'offre un premier titre

L'Uruguay est devenu champion du monde des moins de 20 ans pour la première fois de son histoire dimanche. Les 'Charruas' ont battu l'Italie 1-0 en finale à La Plata en Argentine.

Luciano Rodriguez a mené son équipe à la gloire en marquant de la tête à la 86e minute, sur un corner et grâce à une erreur de marquage de l'Italie. Le but était validé quelques minutes plus tard après contrôle vidéo, embrasant les supporters de la Celeste dans le stade Diego Maradona de La Plata, à une soixantaine de kilomètres de Buenos Aires.

La troisième tentative a donc été la bonne pour l'Uruguay, qui avait perdu les finales de 1997 et 2013, contre l'Argentine et la France respectivement. L'Italie, quant à elle, devra encore attendre pour obtenir son premier titre. Israël a pour sa part obtenu le meilleur résultat de son histoire en battant la Corée du Sud (3-1) pour prendre la troisième place de ce Mondial.

/ATS