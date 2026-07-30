L'UEFA menace à « l'unanimité » d'un boycott des Coupes du monde

L'UEFA menace 'à l'unanimité' de boycotter les prochaines Coupes du monde, a-t-elle écrit jeudi ...
L'UEFA menace à « l'unanimité » d'un boycott des Coupes du monde

L'UEFA menace à

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

L'UEFA menace 'à l'unanimité' de boycotter les prochaines Coupes du monde, a-t-elle écrit jeudi dans un communiqué après une réunion d'urgence.

L'instance chargée du football européen s'oppose au projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

L'UEFA et ses 55 membres 'rejettent unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer des parts de la propriété de la Coupe du monde et des autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés', détaille le texte.

'À la suite de la discussion d'aujourd'hui, aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité', a conclu l'instance européenne. La prochaine compétition majeure de la FIFA est le Mondial féminin, qui se déroule au Brésil en 2027.

/ATS
 

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