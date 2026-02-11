L'OM et Roberto De Zerbi se séparent « d'un commun accord »

L'OM et son entraîneur Roberto De Zerbi ont mis fin à leur collaboration 'd'un commun accord'.

L'annonce a été faite dans la nuit de mardi à mercredi, dans le sillage de la lourde défaite de dimanche face au PSG (5-0) en Ligue 1.

'A la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club (...) il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première', indique un communiqué publié par le club, évoquant 'une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison'.

'L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2e place obtenue lors de la saison 2024/25' de la Ligue 1, ajoute la même source.

L'Italien de 46 ans avait été nommé entraîneur de l'OM pour trois saisons en juin 2024. De manière retentissante, le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions fin janvier aux portes des barrages, en s'inclinant lourdement (3-0) à Bruges. Il pointe au 4e rang de la Ligue 1, à 12 longueurs du PSG.

