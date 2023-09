L'Italie se relance en battant l'Ukraine

L'Italie, tenue en échec par la Macédoine du Nord (1-1) samedi à Skopje, s'est relancée dans la course à la qualification pour l'Euro 2024. La Squadra Azzurra a battu l'Ukraine 2-1 mardi à Milan.

Les champions d'Europe en titre ont concrétisé leur supériorité grâce à un doublé du milieu offensif de Sassuolo Davide Frattesi (12e et 29e). Sur l'une des rares incursions ukrainiennes dans la surface de réparation italienne, Andriy Yarmolenko a réduit la marque (41e) et fait douter les 70'000 spectateurs de San Siro.

Ce deuxième succès en quatre matches permet à la Nazionale de revenir avec 7 points à la hauteur de son adversaire du jour qui a disputé un match de plus. L'Angleterre est le solide leader de ce groupe C avec 13 points en cinq matches.

L'Espagne se fait plaisir

De nouveau portée par ses jeunes pousses, l'Espagne s'est pour sa part imposée très tranquillement face à Chypre mardi à Grenade (6-0) et se replace elle aussi dans la course à la qualification pour la phase finale. La Roja conforte sa deuxième place et revient à six points de l'Ecosse, leader du groupe avec un match d'avance.

La victoire espagnole semblait acquise dès la fin de la première période, après deux buts de Gavi (18e) et Mikel Merino (33e). Mais la Roja ne s'est pas arrêtée là et en a marqué quatre autres, par ses nouveaux entrants Joselu (70e), Ferran Torres (73e, 84e) et Alex Baena (77e).

