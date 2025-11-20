L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages

L'Italie recevra l'Irlande du Nord en mars en demi-finale des barrages européens. Il s'agit de la première étape pour tenter de décrocher l'un des six derniers tickets pour le Mondial 2026.

Sélection de loin la plus étoilée du tirage au sort des barrages réalisé jeudi au siège de la FIFA, avec quatre titres mondiaux, la Squadra Azzurra pourrait ensuite rencontrer en finale du tableau A le vainqueur de Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine.

Sortis mercredi soir du Top 10 de la FIFA (12e, -3 places), les Azzurri restent sur deux éliminations en barrages, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du nord (défaite 1-0) pour le Mondial 2022.

Dans le tableau B, les demi-finales opposeront Ukraine-Suède et Pologne-Albanie, alors que le tableau C mettra aux prises Turquie-Roumanie et Slovaquie-Kosovo, et le tableau D Danemark-Macédoine du nord et République Tchèque-Irlande.

Les demi-finales seront disputées le 26 mars et les finales le 31 mars 2026, toutes sur une rencontre unique.

Outre les quatre places attribuées à la zone Europe, deux autres seront en jeu pour le reste du monde: les deux meilleures équipes au classement FIFA, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes.

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.

/ATS