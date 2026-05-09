L'Iran dit qu'il participera au Mondial

La fédération iranienne de football a affirmé samedi que l'équipe nationale masculine participerait bien à la Coupe du monde 2026.

Elle exigea néanmoins que les pays hôtes - Etats-Unis, Mexique et Canada - acceptent ses conditions dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Cette demande intervient après que le Canada a refusé le mois dernier l'entrée sur son territoire au président de la fédération iranienne avant le Congrès de la FIFA, en raison de ses liens avec les Gardiens de la Révolution islamique, désignés comme organisation terroriste par Ottawa en 2024.

La participation de l'Iran au tournoi, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, est entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février après des frappes menées par les Etats-Unis et Israël.

'Nous participerons définitivement à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent prendre en compte nos préoccupations', a déclaré la fédération iranienne sur son site officiel. 'Nous participerons au tournoi mais sans renoncer à nos croyances, notre culture et nos convictions', a-t-elle ajouté, affirmant qu''aucune puissance extérieure ne peut priver l'Iran de sa participation à une compétition pour laquelle il s'est qualifié avec mérite'.

Le président de la fédération, Mehdi Taj, a déclaré vendredi que Téhéran avait fixé 10 conditions pour participer à l'événement, réclamant des garanties sur le traitement réservé au pays. Ces conditions incluent l'octroi de visas et le respect du staff, du drapeau iranien et de l'hymne national.

Téhéran demande également un haut niveau de sécurité dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets menant aux stades où l'équipe jouera.

'Sans aucun problème'

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré que les footballeurs iraniens seraient les bienvenus, mais il a averti que les Etats-Unis pourraient refuser l'entrée à certains membres de la délégation iranienne ayant des liens avec les Gardiens de la Révolution, également classés organisation terroriste par Washington.

'Tous les joueurs et membres du staff technique, en particulier ceux qui ont effectué leur service militaire au sein des Gardiens de la Révolution islamique (...) doivent obtenir des visas sans aucun problème', a demandé le président de la fédération iranienne.

Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis. L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G.

/ATS