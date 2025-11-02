L'Inter revient sur les talons de Naples

L'Inter Milan s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e ...
L'Inter revient sur les talons de Naples

L'Inter revient sur les talons de Naples

Photo: KEYSTONE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO

L'Inter Milan s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.

Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.

Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski. Dans une combinaison travaillée à l'entraînement, le milieu polonais a repris d'une volée limpide un corner en cloche d'Hakan Calhanoglu.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont faits surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).

/ATS
 

Actualités suivantes

Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 15:37

Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 15:47

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

L'Inter revient sur les talons de Naples

L'Inter revient sur les talons de Naples

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:49

Seoane tout de suite dans le bain

Seoane tout de suite dans le bain

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 04:03

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 22:39

Mbappé toujours plus haut

Mbappé toujours plus haut

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 23:07

Seoane tout de suite dans le bain

Seoane tout de suite dans le bain

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 04:03

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59