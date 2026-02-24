L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des ...
L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du Petit Poucet scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e).

Un vrai camouflet

Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcaste et Leverkusen passent

Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.

/ATS
 

