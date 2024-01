L'Inter Milan de Yann Sommer fait la passe de trois

L'Inter Milan a remporté pour la troisième année consécutive la Supercoupe d'Italie en battant Naples 1 à 0, lundi à Ryad.

Le capitaine argentin de l'Inter Lautaro Martinez a inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel (90+1).

Le Napoli, champion d'Italie en titre déjà distancé dans la course à sa propre succession, était réduit à dix depuis l'heure de jeu après l'exclusion de Giovanni Simeone.

Depuis la création de la Supercoupe d'Italie, en 1988, l'Inter est la deuxième équipe à la remporter trois fois de suite. Seule jusque là l'AC Milan, sacrée en 1992, 1993 et 1994, avait réussi une telle passe de trois.

L'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi est lui aussi rentré dans l'histoire de l'épreuve: il en est devenu l'entraîneur le plus titré avec un cinquième trophée (deux conquis avec la Lazio en 2017 et 2019 et les trois avec l'Inter en 2022, 2023 et 2024).

Il a dépassé deux légendes du football italien, Fabio Capello et Marcello Lippi, qui ont remporté quatre éditions de la 'Supercoppa italiana'. De son côté, Yann Sommer remporte son premier trophée avec les Interistes.

Avant le coup d'envoi de la seconde période, les joueurs des deux équipes ont observé une minute de silence en mémoire d'une autre légende du football italien, Gigi Riva, mort à l'âge de 79 ans.

/ATS