L'Inter Milan a un pied en finale

13 ans après son dernier sacre, l'Inter peut à nouveau rêver en couleur. Les Nerazzurri n'ont-ils pas un pied en finale après leur succès sur le Milan AC lors de l'acte I du derby della Madonnina ?

A San Siro, la formation de Simone Inzaghi s'est imposée 2-0 devant le Milan AC. Ce succès lui procure un matelas bien confortable avant le retour mardi prochain. Même si la seconde période fut pour l'adversaire, l'Inter a vraiment frappé les esprits par son entame de match extraordinaire.

Dix minutes et une poignée de secondes ont, en effet, suffi à l'Inter pour classer l'affaire. A la 8e, Edin Dzeko, préféré à Romelu Lukaku, ouvrait le score sur une volée parfaite malgré le marquage du capitaine rossonero Davide Calabria. A la 11e, c'est Henrikh Mkhitaryan qui surgissait cette fois pour battre l'infortuné Mike Maignan. L'Arménien était à la conclusion d'une superbe rupture amenée sur le flanc gauche par Federico Dimarco. Joueur du FC Sion lors de la saison 2017/2018, le piston personnifiait à merveille cette équipe de l'Inter capable des plus belles fulgurances.

Privé de Rafael Leao, son meilleur attaquant, le Milan AC a eu le mérite de ne pas sombrer après le cauchemar vécu lors des premières minutes. Mais à l'image d'Olivier Giroud, les Champions d'Italie en titre ont éprouvé toutes les peines du monde pour trouver des espaces dans la défense adverse. Leur meilleure occasion fut pour Sandro Tonali qui voyait son tir frappé le poteau extérieur d'André Onana à la 63e minute. Une défaite par un but d'écart les aurait laissés en vie. Ce 0-2, en revanche, les condamne pratiquement. La finale du 10 juin à Istanbul n'est plus qu'un mirage pour Stefano Pioli et ses joueurs.

/ATS