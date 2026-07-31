L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

L'Espagnol Santi Denia a été nommé sélectionneur de la République tchèque, a annoncé vendredi ...
L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

L'Espagnol Santi Denia a été nommé sélectionneur de la République tchèque, a annoncé vendredi la Fédération tchèque (FACR). Il avait conduit l'Espagne au titre olympique en 2024.

À 52 ans, il succède à Miroslav Koubek, qui a quitté son poste le 29 juin après l'élimination des Tchèques dès la phase de poules du Mondial. Engagé pour deux ans avec une option de prolongation, il devient le premier étranger à diriger la sélection tchèque.

Comme entraîneur, l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid a notamment remporté l'Euro U17 (2017) et l'Euro U19 (2019) avec l'Espagne et a surtout mené la Roja des moins de 23 ans jusqu'à la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, face à l'équipe de France de Thierry Henry.

Les premiers matches officiels de la République tchèque sont prévus fin septembre, en Ligue des nations, contre l'Angleterre, la Croatie et l'Espagne.

Denia a fait une grande partie de sa carrière de joueur à l'Atletico Madrid (1995-2004) avec lequel il a gagné la Liga en 1996. Il a été sélectionné deux fois avec l'équipe d'Espagne.

/ATS
 

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