L'Egypte défie Argentine en 8e de finale à Atlanta

Malmenée par le Cap-Vert en 16e de finale, l'Argentine doit se reprendre. L'Abliceleste se ...
L'Egypte défie Argentine en 8e de finale à Atlanta

L'Egypte défie Argentine en 8e de finale à Atlanta

Photo: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Malmenée par le Cap-Vert en 16e de finale, l'Argentine doit se reprendre. L'Abliceleste se mesurera à l'Egypte mardi en 8e de finale du Mondial, à Atlanta (18h heure suisse).

Le tenant du titre mondial a souffert jusqu'au terme des prolongations avant de pouvoir valider sa victoire face au Cap-Vert, battu 3-2 après être revenu deux fois au score. Nul doute que Lionel Messi et ses coéquipiers auront retenu la leçon à l'heure de se frotter à l'Egypte.

L'Argentine reste évidemment favorite de cette rencontre, dont le vainqueur affrontera la Suisse ou la Colombie en quarts de finale à Kansas City. Mais l'Egypte, tombeuse aux tirs au but de l'Australie en 8e, possède suffisamment d'atouts offensifs pour gêner la défense argentine, à commencer par l'ancien joueur du FC Bâle Mohamed Salah.

Lionel Messi aura, sur un plan personnel, l'opportunité de reprendre seul la tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde 2026. Le no 10 de l'Albiceleste voudra tout faire pour que son duel avec le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland, qui comptent comme lui 7 buts, se prolonge de quelques jours.

/ATS
 

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