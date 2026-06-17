L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

L'Autriche a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde, mardi à Santa Clara. Elle s'est ...
L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

L'Autriche domine la Jordanie malgré une belle résistance

Photo: KEYSTONE/EPA/BENJAMIN FANJOY

L'Autriche a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde, mardi à Santa Clara. Elle s'est imposée 3-1 contre la Jordanie, qui disputait son premier match dans un Mondial.

L'ailier du Werder Brême Romano Schmid a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée depuis l'orée de la surface venue se loger dans la lucarne opposée (21e). Il est ainsi devenu le deuxième joueur autrichien seulement à marquer à la fois dans un Euro (en 2024 contre les Pays-Bas) et une Coupe du monde.

La Jordanie n'a pas abdiqué, passant à nouveau proche de revenir au score lorsqu'Ali Olwan, bien placé dans la surface, s'est heurté au gardien autrichien Alexander Schlager à la 34e. Au retour des vestiaires, l'attaquant d'Al Sailiya (au Qatar) n'a toutefois pas manqué sa chance deux fois, concluant en solo un contre rapide grâce à une belle finition poteau rentrant (50e). De quoi rentrer dans l'histoire de sa nation, en inscrivant le premier but jordanien dans un Mondial.

Arnautovic frustré, puis soulagé

Réveillée par cette égalisation, l'Autriche a d'abord pensé reprendre les devants sur corner (67e), avant que la réussite de Marko Arnautovic ne soit annulée pour une faute de main préalable. C'est finalement un but contre son camp de Yazan Al Arab (76e), à nouveau sur corner, qui a offert la victoire aux hommes de Ralf Rangnick.

Au bout du temps additionnel, les 'Rouges' ont encore soigné leur différence de buts grâce à un pénalty transformé par Marko Arnautovic, à la suite d'une main dans la surface. C'est la 48e réalisation en sélection du joueur de l'Etoile Belgrade, meilleur buteur de l'histoire de son pays.

L'Autriche rejoint donc l'Argentine en tête du groupe J avec trois points et affrontera l'Albiceleste lundi (19h00 en Suisse). La Jordanie tentera pour sa part d'engranger ses premiers points face à l'Algérie (mardi 5h00 en Suisse).

/ATS
 

Actualités suivantes

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Messi, auteur d'un triplé, et l'Argentine régalent

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:22

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:06

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 04:08

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:19

Articles les plus lus

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:11

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:19

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 04:08

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Une abondance de milieux qui vire au casse-tête

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 05:06

La France et Mbappé matent le Sénégal

La France et Mbappé matent le Sénégal

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 23:15

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:11

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Nouveau visa pour Mehdi Torabi

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:19

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 04:08

Une page se tourne pour le FC Béroche-Gorgier

Une page se tourne pour le FC Béroche-Gorgier

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 17:45

Miro Muheim blessé et incertain pour le duel contre la Bosnie

Miro Muheim blessé et incertain pour le duel contre la Bosnie

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 20:57

La France et Mbappé matent le Sénégal

La France et Mbappé matent le Sénégal

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 23:15

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Football    Actualisé le 17.06.2026 - 02:11