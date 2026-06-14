L'Australie maîtrise la Turquie

L'Australie a parfaitement lancé son Mondial 2026. Les Socceroos ont battu la Turquie samedi ...
L'Australie maîtrise la Turquie

Mondial 2026: L'Australie maîtrise la Turquie

Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

L'Australie a parfaitement lancé son Mondial 2026. Les Socceroos ont battu la Turquie samedi 2-0 à Vancouver dans le groupe D.

Une semaine après avoir tenu la tête à la Suisse 1-1 en match de préparation, les hommes de Tony Popovic ont remporté une rencontre qui s'annonçait relativement équilibrée entre deux équipes séparées que de cinq rangs au classement FIFA (réd. 22e place pour la Turquie, contre 27e pour l'Australie). Les Turcs n'ont pas trouvé la faille du portier Patrick Beach, auteur d'une superbe performance à l'occasion de sa 3e sélection avec les Socceroos.

L'attaquant de Watford Nestor Irankunda a conclu une contre-attaque australienne éclair à la 27e en se défaisant de deux défenseurs. Arda Güller a été proche d'égaliser sur coup-franc à la 57e, mais Beach a réalisé la parade nécessaire. Connor Metcalfe a inscrit le but de la sécurité pour les Socceroos à la 75e.

Les protégés de Vincenzo Montella peuvent nourrir des regrets, eux qui ont largement dominé dans le jeu, avec plus de 70% de possession de balle sur la rencontre. Les Australiens rejoignent les Etats-Unis, victorieux du Paraguay 4-1 vendredi, en tête du groupe D avant de les affronter vendredi à Seattle. Le même jour, la Turquie tentera de se rassurer face aux Paraguayens à San Francisco.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Pays-Bas entrent en lice face au Japon, privé de son capitaine

Les Pays-Bas entrent en lice face au Japon, privé de son capitaine

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 08:03

Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et Neuer

Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et Neuer

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 08:02

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 05:25

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04

Articles les plus lus

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 02:13

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 05:25

Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et Neuer

Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et Neuer

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 08:02

La Suisse doit « redescendre sur terre », déclare Granit Xhaka

La Suisse doit « redescendre sur terre », déclare Granit Xhaka

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 00:42

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 02:13

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

L'Allemagne veut oublier ses vieux démons

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 05:25

Avec Brésil-Maroc, les choses sérieuses commencent

Avec Brésil-Maroc, les choses sérieuses commencent

Football    Actualisé le 13.06.2026 - 23:02

La Suisse doit « redescendre sur terre », déclare Granit Xhaka

La Suisse doit « redescendre sur terre », déclare Granit Xhaka

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 00:42

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 02:13

La Suisse punie pour son entrée en lice

La Suisse punie pour son entrée en lice

Football    Actualisé le 14.06.2026 - 03:57