L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

Match complètement fou à Atlanta! L’Argentine a fini par renverser l’Egypte 3-2 après avoir ...
L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

Photo: KEYSTONE/AP/Butch Dill

Match complètement fou à Atlanta! L’Argentine a fini par renverser l’Egypte 3-2 après avoir été menée 2-0 après 78 minutes pour se qualifier pour les quarts de finale du Mondial.

De l'enfer au paradis. Les champions du monde argentin sont passés tout près d'une élimination en huitièmes de finale, mais les hommes de Lionel Scaloni, menés 2-0, ont réussi une fantastique remontada pour renverser la table et l'emporter finalement 3-2.

La révolte a sonné à la 79e lorsque Cristian Romero a marqué de la tête le but de l'espoir. Puis à la 83e, c'est l'inusable Leo Messi qui s'est offert son 8e but du Mondial, le 21e en tout, d'une volée du gauche. Le joueur de l'Inter Miami a ainsi égalisé et gommé son penalty manqué à la 21e. Puis dans le temps additionnel, Messi a lancé Lautaro Martinez. Le joueur de l'Inter Milan a offert un centre parfait pour Enzo Fenrandez qui a placé une tête imparable.

Héroïque, le gardien Mustafa Shobeir a dû s'incliner une troisième et dernière fois.

Avant ça, les Egyptiens avaient réussi un match admirable grâce à un grand gardien et à une réussite clinique. Les Pharaons ont ouvert le score à la 15e par Yasser Ibrahim. A la 58e, Mo Salah et ses coéquipiers pensaient bien avoir doublé la mise par Ziko, mais la VAR a finalement annulé le but pour une faute sur un Argentin de l'autre côté du terrain avant la contre-attaque égyptienne. Mais à la 67e, ce même Ziko a pu trouver la faille sur une passe de Haissem Hassan. Les Pharaons ont-ils été trop confiants? L'Albiceleste a fini par renverser la vapeur.

/ATS
 

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