L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

L'Argentine, portée par Lionel Messi auteur d'un but, s'est imposée contre l'Angola (2-0) en ...
L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

L'Argentine gagne en Angola avec un but de Messi

Photo: KEYSTONE/EPA/AMPE ROGERIO

L'Argentine, portée par Lionel Messi auteur d'un but, s'est imposée contre l'Angola (2-0) en match amical vendredi à Luanda.

Cette rencontre a été organisée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du pays d'Afrique australe.

Les champions du monde en titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour battre une équipe angolaise qui émarge au 89e rang du classement FIFA. L'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, bien servi en profondeur par Messi, a ouvert le score d'une frappe au ras du sol peu avant la pause (44e).

Puis, El Toro s'est mué en passeur en décalant son capitaine pour le but du break après un renvoi de la défense angolaise dans l'axe (82e). Les deux buteurs ont été remplacés en fin de match, le Strasbourgeois Joaquín Panichelli, meilleur buteur de Ligue 1, prenant la place de La Pulga pour honorer sa première sélection.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste n'avait qu'un seul match de préparation dans cette trêve internationale après l'annulation d'une autre rencontre amicale contre l'Inde. La venue des Argentins à Luanda a coûté quelque 12 millions d'euros au gouvernement, selon des informations de presse, ce qui a suscité une vive polémique dans un pays en proie à une crise économique larvée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Qui pour remplacer Remo Freuler ?

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:12

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:47

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

La France se qualifie pour la Coupe du monde

La France se qualifie pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 22:51

Articles les plus lus

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 16:19

La France se qualifie pour la Coupe du monde

La France se qualifie pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 22:51

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 18:47

Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 10:49

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 16:19

La France se qualifie pour la Coupe du monde

La France se qualifie pour la Coupe du monde

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 22:51

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:33

Saint-Blaise conquérant à Cugy

Saint-Blaise conquérant à Cugy

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 06:00

Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 10:49

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 16:19