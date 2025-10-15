L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

L'Argentine a facilement dominé Porto Rico 6-0 mardi en match amical à Miami. Le capitaine ...
Photo: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier

L'Argentine a facilement dominé Porto Rico 6-0 mardi en match amical à Miami. Le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi y a notamment délivré deux passes décisives.

Une dizaine de minutes après l'ouverture du score signée Alexis Mac Allister (14e), l'octuple Ballon d'or a bien servi Gonzalo Montiel (23e). Il a récidivé en fin de match pour le dernier but, de Lautaro Martinez (84e).

Entretemps, Mac Allister avait réussi le doublé (36e), avant que le Portoricain Steven Echevarria ne marque contre son camp (64e) et que Martinez n'inscrive son premier but du soir (79e).

Match déplacé sur fond de tensions

La rencontre devait initialement se tenir le 13 octobre à Chicago, mais le lieu a été changé sur fond de tensions politiques dans la grande ville de l'Illinois, théâtre de raids de la police américaine de l'immigration ciblant les personnes en situation irrégulière.

Le président Donald Trump, qui décrit Chicago comme une 'zone de guerre', veut y déployer la Garde nationale. Deux cents de ces réservistes de l'armée sont récemment arrivés près de la ville. Selon les organisateurs, le match a été déplacé en raison de faibles ventes de billets.

