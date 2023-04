L'Argentine déloge le Brésil en tête du classement

L'Argentine de Lionel Messi a pris la première place du classement mondial FIFA, une première en six ans. Les champions du monde devancent la France et le Brésil.

Les Argentins, sacrés le 18 décembre à Doha, retrouvent la tête du classement à la faveur de leurs victoires en amical contre le Panama (2-0) et Curaçao (7-0). Ils n'avaient plus atteint cette position depuis plus de six ans.

L'Albiceleste prend la place du Brésil, le grand rival régional, battu 2-1 par le Maroc le 25 mars à Tanger. La Seleçao glisse sur la troisième marche du podium.

La France, finaliste de la Coupe du monde, gagne une place pour se placer au deuxième rang, après ses victoires contre les Pays-Bas (4-0) et la République d'Irlande (1-0) en entame des qualifications pour l'Euro 2024.

La Suisse pointe pour sa part toujours au 12e rang après ses succès face au Bélarus et à Israël.

/ATS