L'Angleterre fait face aux irrésistibles Vikings

L'Angleterre de Harry Kane se heurte samedi en quart de finale à la machine à marquer de la ...
L'Angleterre fait face aux irrésistibles Vikings

L'Angleterre fait face aux irrésistibles Vikings

Photo: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO

L'Angleterre de Harry Kane se heurte samedi en quart de finale à la machine à marquer de la Norvège, Erling Haaland. Les Three Lions attendent leur deuxième étoile depuis 1966.

Les Anglais, avec leurs stars à tous les étages, partent favoris pour atteindre le dernier carré du Mondial 2026, surtout après avoir surmonté l'altitude et gagné la bataille de l'Azteca, au terme d'un match contre le Mexique (3-2) qui restera dans l'histoire du tournoi.

Après avoir perdu les deux dernières finales de l'Euro et atteint une demi-finale et un quart de finale lors des deux dernières éditions du Mondial, cette génération est plus proche que n'importe quelle autre de mettre fin à la disette du pays en Coupe du monde depuis 1966.

Ce parcours aux Etats-Unis a été possible grâce à Jude Bellingham et Harry Kane, aussi essentiels aux progrès de l'Angleterre que Haaland ne l'est pour la Norvège. Le milieu du Real Madrid et l'attaquant du Bayern Munich ont inscrit à eux deux 10 des 11 buts de leur équipe jusqu'ici.

La Norvège déjà dans l'histoire

Haaland, monstre froid qui sait se faire discret puis être efficace et plein de sang-froid quand il le faut, sera évidemment la principale menace pour les Anglais lors du quart de finale, qui se jouera sous une forte chaleur (et humidité).

Leurs lacunes défensives seront mises à rude épreuve par le grand blond, qui a terrassé le Brésil en huitièmes de finale et compte déjà sept buts lors de ses quatre premières apparitions en Coupe du monde.

Pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans, ce pays d'un peu plus de cinq millions d'habitants a largement dépassé les attentes: il a atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire.

/ATS
 

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