L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre aborde son premier match du Mondial contre la Croatie (mercredi 22h00 en Suisse) ...
L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

L'Angleterre entame son Mondial avec confiance

Photo: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC

L'Angleterre aborde son premier match du Mondial contre la Croatie (mercredi 22h00 en Suisse) avec confiance. Autre nation parmi les favorites, le Portugal entre également en lice.

L'Angleterre a 'le talent, la passion et la confiance'. C'est ce qu'a déclaré lundi en conférence de presse l'ailier star d'Arsenal, Bukayo Saka, avant un premier choc contre la Croatie.

L'attaquant de 24 ans s'apprête à disputer une quatrième compétition majeure avec la sélection des 'Three Lions', avec laquelle il a été quart-de-finaliste au Mondial 2022 et finaliste malheureux à l'Euro en 2021 et 2024.

'Quand je regarde autour de moi dans l'équipe (actuelle), je vois le talent que nous avons, la passion, la confiance. Nous avons de véritables gagnants, de vrais leaders. En y croyant, je pense que nous pouvons aller au bout', a déclaré Saka, auteur de 11 buts en 49 matches avec les Gunners toutes compétitions confondues cette saison.

La Croatie en outsider

L'Angleterre aura fort à faire pour son entrée en lice. Elle sera opposée à la Croatie, vice-championne du monde en 2018 - où elle avait éliminé les 'Three Lions' en demi - et demi-finaliste en 2022, emmenée par l'éternel Luka Modric (40 ans) et son sélectionneur Zlatko Dalic, présent depuis 2017.

En préparation, les Croates n'ont toutefois pas vraiment convaincu, s'inclinant 2-0 contre la Belgique et arrachant un succès 2-1 contre la Slovénie.

Le Portugal parmi les favoris

Considéré comme ayant le meilleur milieu de terrain du monde par beaucoup d'observateurs avec le duo du Paris Saint-Germain Joao Neves et Vitinha - complété par Bruno Fernandes, élu meilleur joueur du championnat anglais cette saison - le Portugal se présente comme l'un des prétendants au titre à la vue de son effectif.

Opposée à la Seleçao pour son entrée en scène, la RD Congo dispute son premier Mondial depuis 1974, année où, sous le nom de Zaïre, elle avait réalisé un zéro pointé. Au cours d'une préparation compliquée par une épidémie d'Ebola, la sélection de Sébastien Desabre n'a remporté aucun de ses deux matches amicaux, disputés contre des équipes non qualifiées pour le Mondial (Danemark et Chili).

/ATS
 

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