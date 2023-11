L'Albanie et le Danemark qualifiés, l'Italie dans le rythme

L'Albanie et le Danemark ont assuré leur qualification pour le tour final de l'Euro 2024 en Allemagne. L'Italie, vainqueur 5-2 de la Macédoine du Nord, jouera sa place lundi contre l'Ukraine.

L'Albanie s'est qualifiée grâce à son match nul (1-1) en Moldavie. A Chisinau, les Albanais ont pris l'avantage grâce à un penalty de Çikalleshi (25e) avant d'être rejoints sur une belle frappe du Moldave Baboglo en fin de match (87e). Ils prendront part en Allemagne à leur deuxième Euro, après l'édition 2016 disputée en France.

Le Danemark a assuré son billet pour l'Allemagne à la faveur d'un succès 2-1 contre la Slovénie. A Copenhague, les Scandinaves ont ouvert la marque par Maehle à la 26e. Janza a égalisé pour les Slovènes avant Delaney n'inscrive le but décisif à la 54e minute. Les Danois retrouveront une compétition où ils s'étaient hissés en demi-finale lors de la dernière édition, en 2021.

L'Albanie et le Danemark sont les 12e et 13e qualifiés pour le tour final de l'Euro 2024.

Frayeur pour l'Italie

L'Italie a dominé la Macédoine du Nord 5 à 2 vendredi à Rome, mais doit encore empocher au moins un point lundi contre l'Ukraine pour valider son billet pour l'Euro 2024.

Les champions d'Europe en titre se sont imposés grâce notamment à un doublé de Federico Chiesa (41e et 45+2e), non sans voir connu une frayeur quand Jani Atanasov (52e et 74e) a ramené le score à 3-2. L'Italie totalise désormais 13 points, comme l'Ukraine, mais est repassée à la 2e place du groupe C, qualificative pour l'Euro allemand, grâce à sa meilleure différence de buts (+7 contre +3).

/ATS