L'Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu

L'Afrique du Sud a été sanctionnée d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur ...
L'Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu

L'Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu

Photo: KEYSTONE/AP

L'Afrique du Sud a été sanctionnée d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. Ceci lors du match face au Lesotho en mars, qualificatif pour le Mondial 2026, a annoncé la FIFA.

En remplaçant leur succès 2-0, acquis le 21 mars à Polokwane, par un forfait 0-3, les Bafana Bafana rétrogradent à la 2e place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de buts par le Bénin; le Lesotho demeure 5e.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la FIFA en appel, doit également s'acquitter de 10'000 francs d'amende.

/ATS
 

Actualités suivantes

Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo

Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo

Football    Actualisé le 29.09.2025 - 13:41

Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader

Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 22:47

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:45

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:07

Articles les plus lus

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 19:37

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:07

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:45

Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader

Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 22:47

Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques

Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 18:47

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 19:37

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:07

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 20:45

Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune

Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 16:45

Super League: Sion et Lausanne dos à dos

Super League: Sion et Lausanne dos à dos

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 18:29

Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques

Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 18:47

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place

Football    Actualisé le 28.09.2025 - 19:37