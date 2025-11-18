Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée

Murat Yakin a procédé à deux changements par rapport à l'équipe qui a battu la Suède samedi à Genève (4-1). Johan Manzambi et Djibril Sow sont alignés d'entrée face au Kosovo mardi à Pristina (20h45).

Le Genevois de 20 ans est récompensé pour ses entrées régulièrement décisives dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Il fêtera ainsi sa première titularisation en match officiel, après avoir marqué les esprits en amical face aux Etats-Unis en juin.

Manzambi remplace numériquement le Vaudois Dan Ndoye, laissé au repos pour cette partie qui ne devrait pas changer l'issue de ce groupe B. La Suisse doit 'simplement' éviter une défaite par six buts d'écart au Stade Fadil Vokrri pour assurer sa qualification.

Djibril Sow relaie quant à lui Fabian Rieder au milieu du terrain, comme il l'avait fait en Slovénie en octobre. Le demi du FC Séville accompagnera le capitaine Granit Xhaka et le Fribourgeois Michel Aebischer, reconduit en tant que doublure de Remo Freuler.

Le Kosovo évoluera de son côté sans Albian Hajdari (défenseur) et Leon Avdullahu (milieu). Les deux anciens espoirs suisses risquaient en effet d'être suspendus pour les barrages de mars en cas de carton jaune mardi. Leur sélectionneur Franco Foda a préféré ne prendre aucun risque en ne les incluant même pas sur la feuille de match.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Sow; Manzambi, Embolo, Vargas.

La composition kosovare: Muric; Dellova, Am. Rrahmani, Aliti; Vojvoda, Rexhbecaj, Hodza, Gallapeni; Muslija; Muriqi, Asllani.

