Kolo Muani signe jusqu'en 2031 à la Juventus

Le Paris St-Germain a annoncé dimanche le transfert de l'attaquant Randal Kolo Muani à la Juventus ...
Kolo Muani signe jusqu'en 2031 à la Juventus

Kolo Muani signe jusqu'en 2031 à la Juventus

Photo: KEYSTONE/AP/JULIA DEMAREE NIKHINSON

Le Paris St-Germain a annoncé dimanche le transfert de l'attaquant Randal Kolo Muani à la Juventus. L'international français (32 sélections, 9 buts) avait été prêté en 2025 au club turinois.

'Après une excellente expérience en prêt début 2025, Randal Kolo Muani est désormais officiellement un joueur de la Juventus', a indiqué en début de soirée la Juventus, précisant que le joueur de 27 ans s'était engagé pour cinq saisons, 'jusqu'en 2031'.

Le montant du transfert s'élève à '38 millions d'euros' assortis de '12 millions d'euros de bonus', ajoute la Juve.

/ATS
 

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