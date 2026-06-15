Koller: « Je ne suis pas une légende de GC, je suis Zurichois »

Marcel Koller a pris ses fonctions d'entraîneur au FC Zurich. A l'aube de la préparation d'avant-saison, beaucoup de choses restent encore floues.

Mais une chose est sûre: impossible d'envisager de revivre une saison comme la dernière.

Un nouveau chapitre s'ouvre - encore une fois - au FC Zurich, et une fois de plus, tout devrait s'améliorer avec un nouvel entraîneur. Comme d'habitude à ce stade du processus, les protagonistes débordent d'optimisme et d'énergie.

Les 'discussions formidables' avec Ancillo et Heliane Canepa, le couple de présidents, l'ont convaincu, a expliqué Marcel Koller (65 ans) lundi lors de sa première conférence de presse officielle en tant qu'entraîneur du FCZ.

'ls ont tous deux joué un rôle déterminant dans ma décision de rejoindre le FCZ. La passion pour le football nous unit', a souligné l'ancien sélectionneur national autrichien, qui a pris du recul en 2025 après trois ans passés au sein du club égyptien d'Al Ahly, grand collectionneur de titres, avant de revenir en Suisse.

Une aubaine pour le FCZ

Marcel Koller se sent désormais revigoré pour entamer un nouveau chapitre en tant qu'entraîneur. A propos de son long passé à Grasshopper, le rival du FCZ, en tant que joueur et entraîneur, il a tenu à souligner: « Je ne suis pas une légende de GC, je suis Zurichois.'

Ancillo Canepa a parlé d'une aubaine pour son club. Marcel Koller est synonyme de compétence et d'expérience, son palmarès parle de lui-même. 'Quand un tel entraîneur arrive au FC Zurich, cela nous rend fiers', a-t-il lâché.

Objectif: le top 6

Lors de la reprise de l'entraînement en cette journée d'été de juin, la direction que Koller doit donner à l'équipe et la manière d'y parvenir n'ont été que vaguement évoquées. 'Nous voulons certainement être mieux classés que la saison dernière. C'est clait, a déclaré Canepa.

Marcel Koller a ajouté: 'La saison dernière, le FCZ a terminé à l'antépénultième rang. Notre objectif premier est donc de nous améliorer. Terminer parmi les six premiers est un objectif raisonnable.'

Sa mission est la même que celle de ses prédécesseurs qui, depuis le départ de Bo Henriksen en février 2024, n'ont jamais réussi à rester en poste plus d'un an: il doit faire progresser les jeunes joueurs. Car Koller ne doit pas s'attendre à de gros investissements. 'Il n'y aura pas de bouleversement', a précisé Canepa. Des changements ponctuels sont à prévoir, 'mais l'effectif restera inchangé à 90 %. Aucun investissement majeur n'est prévu.'

Une chose est toutefois claire, selon Ancillo Canepa: 'Le FCZ est et reste ambitieux !'

/ATS