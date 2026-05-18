Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Le voile se lève progressivement sur la sélection suisse pour la Coupe du monde. Le gardien ...
Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le voile se lève progressivement sur la sélection suisse pour la Coupe du monde.

Le gardien Gregor Kobel (Dortmund), le défenseur Ricardo Rodriguez (Betis Séville) et le milieu de terrain Johan Manzambi de Fribourg en Bundesliga - qui s'annonce comme l'un des rares Romands de l'équipe - sont les trois premiers noms confirmés de l'équipe nationale retenue pour le grand rendez-vous qui aura lieu dès le 11 juin aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Ils sont apparus sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération 'Find the squad' de l'ASF qui invite les fans à trouver les noms des heureux élus dans une sorte de jeu de piste imagé. La divulgation du cadre se fait de façon étalée lundi et mardi, avant la conférence de presse du sélectionneur Murat Yakin mercredi à Zurich.

Selon les indiscrétions rendues publiques par 'Blick' ce week-end, il faut s'attendre à des surprises, notamment l'absence des joueurs des Young Boys Alvyn Sanches et Joël Monteiro, auxquels Yakin aurait préféré Christian Fassnacht (YB) et Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf, 2e Bundesliga).

Le Genevois de Burnley (Premier League) Zeki Amdouni ferait aussi partie du cadre, sous réserve de confirmation. Le Valaisan Vincent Sierro (Al-Shahab, Arabie Saoudite) en revanche ne serait pas du voyage.

/ATS
 

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