Kevin Keegan traité pour un cancer

L'ancien capitaine et ex-sélectionneur de l'Angleterre Kevin Keegan (74 ans) suit un traitement contre un cancer récemment diagnostiqué. Sa famille l'a annoncé dans un communiqué diffusé mercredi.

'Kevin Keegan a récemment été admis à l'hôpital pour un examen approfondi après des symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement', explique le texte relayé par Newcastle, un de ses anciens clubs.

'King Kev. Nous sommes à tes côtés à chaque instant. Nous te souhaitons un rétablissement complet et rapide', ont écrit les 'Magpies' sur X.

Le double Ballon d'or (1978, 1979) a été l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, au fil d'une carrière accomplie principalement à Liverpool, club avec lequel il a été sacré champion d'Europe en 1977, Hambourg en Allemagne et Newcastle.

Celui qui était surnommé 'King Kev' a marqué 21 buts et disputé 63 matches en équipe d'Angleterre, qu'il a dirigée plus tard brièvement comme sélectionneur (1999-2000). Il a lancé sa carrière d'entraîneur sur le banc de Newcastle (1992-1997), manquant de peu le titre à l'issue de la saison 1995/1996, et a aussi dirigé les équipes de Fulham et Manchester City.

