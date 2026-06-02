Kenny Dalglish traité pour un cancer

L'ex-attaquant vedette du Celtic et de Liverpool Kenny Dalglish (75 ans) a confirmé mardi suivre un traitement contre un cancer. Il avait annoncé la nouvelle par erreur sur les réseaux sociaux.

'Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se passe bien', a écrit l'Ecossais avec humour. 'Idéalement, cela aurait dû rester privé, car c'est ainsi que les choses devraient se passer, mais mon manque total de compétences technologiques m'a contraint à agir ainsi'.

'Comme toujours, merci au merveilleux personnel médical qui a fait preuve d'une attention et d'une discrétion incroyables, non seulement à mon égard, mais aussi envers de très nombreuses autres personnes. Ils font honneur à leur profession', a-t-il ajouté.

L'ancien international écossais a fait le bonheur du Celtic Glasgow et de Liverpool comme attaquant dans les années 1970 et 1980. Il a notamment remporté la Coupe des Champions trois fois et le championnat d'Angleterre six fois avec les Reds, dont il a ensuite été l'entraîneur à deux reprises.

'Nous t'apportons notre soutien et notre amour, Sir Kenny', a écrit le club anglais sur ses réseaux sociaux.

/ATS