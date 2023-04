Jorge Sampaoli rebondit à Flamengo

L'Argentin Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de Flamengo, où il succède au Portugais Vitor Pereira, a annoncé l'un des clubs légendaires du football brésilien vendredi soir.

Sampaoli s'est engagé avec l'équipe du club carioca 'jusqu'au 31 décembre 2024', a indiqué Flamengo sur son compte Twitter.

Limogé le 21 mars dernier par le Séville FC seulement cinq mois après son arrivée, Sampaoli, 63 ans, n'aura pas tardé à retrouver du travail.

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille (2021-22) et ex-sélectionneur du Chili (2012-16) et de l'Argentine (2017-18) aura sous son autorité à Flamengo, l'un des plus prestigieux clubs d'Amérique du Sud, des vedettes comme le Brésilien Everton Ribeiro, l'Uruguayen Giorgian de Arrascaeta ou encore le Chilien Arturo Vidal.

Le bouillant entraîneur argentin a déjà connu plusieurs expériences dans le football brésilien, lorsqu'il a dirigé les équipes du Santos FC de décembre 2018 à décembre 2019, puis l'Atletico Mineiro de mars 2020 à février 2021, avant de venir à l'Olympique de Marseille.

Flamengo, vainqueur en février de la Copa Sudamericana, a été battu dimanche dernier en finale du Championnat de Rio par Fluminense. Il affrontera dimanche Coritiba dans le cadre de la 1re journée du Championnat du Brésil, qui débute ce weekend.

