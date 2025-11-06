Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm ont marqué jeudi soir en Coupe d'Europe. Freiburg l'a emporté ...
Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Johan Manzambi et Simon Sohm ont marqué jeudi soir en Coupe d'Europe. Freiburg l'a emporté 3-1 à Nice en Europa League, alors que la Fiorentina a perdu 2-1 à Mayence en Conference League.

Manzambi a initié le retournement de situation lors de la victoire à l'extérieur contre l'OGC Nice. Le Genevois a égalisé à 1-1 à la 29e après une erreur défensive des Français, avant que Vincenzo Grifo et Derry Scherhant ne portent le score à 3-1 avant la pause.

Simon Sohm a inscrit son premier but sous le maillot de la Viola. Le joueur de 24 ans, qui a quitté Parme l'été dernier pour la Toscane, a ouvert le score contre Mayence, où Silvan Widmer a été remplacé à la mi-temps. En deuxième période, les Allemands ont réussi à renverser la situation et à s'imposer 2-1 à domicile.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:21

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 16:51

Articles les plus lus

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:57

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 16:51

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:21

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:03

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:57

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 16:51

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:21

« Un excellent championnat »: Lausanne face au défi chypriote

« Un excellent championnat »: Lausanne face au défi chypriote

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 18:45

Les stars répondent présentes

Les stars répondent présentes

Football    Actualisé le 05.11.2025 - 23:05

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:03

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Bosna maîtrise son sujet à domicile

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 04:57