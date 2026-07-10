Johan Manzambi encore forfait contre l'Argentine

Johan Manzambi ne participera au quart de finale du Mondial entre la Suisse et l'Argentine ...
Johan Manzambi encore forfait contre l'Argentine

Johan Manzambi encore forfait contre l'Argentine

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Johan Manzambi ne participera au quart de finale du Mondial entre la Suisse et l'Argentine, samedi à Kansas City (dimanche 3h00 en Suisse). Le Genevois souffre encore de son genou gauche.

'Malheureusement, Johan ne pourra pas jouer demain. Nous avons tout tenté pour qu'il soit rétabli à temps, mais ce ne sera finalement pas possible', a déclaré Murat Yakin vendredi, lors de la conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur a précisé que Manzambi ressentait encore des douleurs.

Le talentueux milieu de terrain s'est blessé tout seul lundi à la toute fin de l'entraînement précédant le 8e de finale contre la Colombie. Il n'avait déjà pas pu tenir sa place, mais un mince espoir de le voir être rétabli pour le quart de finale subsistait après la victoire aux tirs au but contre les Cafeteros.

Murat Yakin devra donc faire sans lui face aux champions du monde argentins. Tout porte à croire que Fabian Rieder devrait être reconduit en soutien de Breel Embolo, après son replacement fructueux à ce poste lors de la deuxième mi-temps contre la Colombie.

/ATS
 

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