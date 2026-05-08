Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Bournemouth a annoncé avoir ouvert une enquête et écarté de son groupe Alex Jimenez. Le joueur espagnol est soupçonné d'avoir envoyé des messages compromettants à une mineure sur les réseaux sociaux.

'L'AFC Bournemouth a pris connaissance des messages circulant sur les réseaux sociaux qui impliquent le latéral droit Alex Jimenez', explique le communiqué. 'Le club comprend la gravité de cette affaire et mène actuellement une enquête'.

Des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent des échanges entre le joueur, qui fête ses 21 ans vendredi, et une mineure. 'Tu es très jolie, un peu petite mais bon, j'aime les filles plus petites, je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans', peut-on notamment lire.

Alex Jimenez ne participera donc pas au déplacement des Cherries à Fulham samedi lors de la 36e journée de Premier League, a ajouté le club qui 'ne fera aucun autre commentaire pour le moment'. Prêté par l'AC Milan, il a joué 32 matches cette saison sous les couleurs de Bournemouth, 6e du championnat et en lutte pour une qualification européenne, qui l'a définitivement acheté en février.

/ATS