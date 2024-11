« Je n'ai pas le coeur à parler de football », dit Ancelotti

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a expliqué lundi qu'il n'avait 'pas le coeur à parler de football' après les violentes inondations qui ont causé plus de 200 morts dans le sud de l'Espagne.

'Nous sommes très tristes. J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas le coeur à parler de football. C'est un match spécial pour moi, j'aimerais beaucoup parler de cela, mais j'essayerai de parler le moins possible', a déclaré Ancelotti, apparu très touché en conférence de presse à la veille de ses retrouvailles avec son ancien club, l'AC Milan, en Ligue des champions.

'Le football passe au second plan. Avec ce qu'il s'est passé, nous n'avons pas la tête à travailler. On s'informe, on regarde, on lit. Et ce qui s'est passé est vraiment incroyable, terrible', a-t-il ajouté.

Le Real Madrid, qui devait se rendre à Valence samedi en Liga, a vu sa rencontre reportée et n'a donc pas joué ce week-end, tout comme Villarreal et le Rayo Vallecano. Les autres rencontres de la douzième journée ont été maintenues, malgré l'opposition de plusieurs entraîneurs et joueurs.

'Personne n'aurait dû jouer'

'Personne n'aurait dû jouer ce week-end, cela aurait été la bonne décision à prendre. Mais ce n'est pas nous qui décidons', a regretté le technicien italien, estimant n'avoir 'aucun pouvoir' d'aller contre les décisions des autorités.

Interrogé sur la gestion politique de la tragédie, Ancelotti a expliqué qu'il n'était pas là pour 'donner son avis', mais qu'il comprenait 'la frustration' des sinistrés, dont certains ont 'tout perdu'.

