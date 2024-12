Italie: Edoardo Bove s'est fait poser un défibrillateur

Le milieu de terrain de la Fiorentina Edoardo Bove s'est fait poser un défibrillateur, selon la presse italienne. Le joueur avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match de Serie A.

Selon notamment la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, l'intervention s'est déroulée dans la matinée de mardi à l'hôpital Careggi de Florence où le joueur italien, âgé de 22 ans, est hospitalisé depuis son accident cardiaque. 'Il s'agit d'un dispositif provisoire, laissant dans quelques mois la possibilité de passer à une version définitive ou à un dispositif plus léger', précise le quotidien sportif italien.

Le 1er décembre, Bove s'était effondré à la 16e minute du match opposant la Fiorentina à l'Inter Milan. Après l'arrêt du match et l'intervention sur le terrain des services de secours devant ses coéquipiers et adversaires sous le choc, il avait été admis en soins intensifs. Les examens avaient permis rapidement d'exclure 'des lésions graves du système nerveux central et du système cardio-respiratoire'.

Comme Eriksen

Bove pourrait se retrouver dans la situation de l'international danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque durant le premier match de son équipe à l'Euro 2021. Après la pause d'un défibrillateur, Eriksen avait pu reprendre sa carrière huit mois plus tard, mais pas avec l'Inter Milan, club avec lequel il était sous contrat au moment de son malaise cardiaque.

En Italie, un défibrillateur est un dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel. Mais cet appareil est autorisé dans d'autres championnats, comme en Angleterre où Eriksen a rebondi après la résiliation, d'abord à Brentford de janvier à juin 2022, puis à Manchester United.

/ATS