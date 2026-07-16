Isaac Schmidt aux Young Boys

Young Boys a engagé pour quatre ans le défenseur international suisse Isaac Schmidt, en provenance ...
Isaac Schmidt aux Young Boys

Isaac Schmidt aux Young Boys

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Young Boys a engagé pour quatre ans le défenseur international suisse Isaac Schmidt, en provenance de Leeds.

L'ancien junior du Team Vaud, qui a fait ses grands débuts à Lausanne en 2020, évoluait récemment en prêt au Werder Brême, avec lequel il a disputé 19 matches.

Le latéral de 26 ans a ensuite porté les couleurs de Saint-Gall de 2021 à 2024, disputant 108 rencontres et inscrivant sept buts. Il avait été transféré à Leeds il y a deux ans, où il a pris part à 14 matches.

Isaac Schmidt compte cinq sélections avec l'équipe de Suisse. Il est le deuxième international recruté cet été par YB après Cédric Zesiger.

/ATS
 

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