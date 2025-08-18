Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine ...
Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi à Liverpool, a été interdit de stade au Royaume-Uni, a annoncé la police lundi.

Cet habitant de Liverpool âgé de 47 ans a été expulsé du stade d'Anfield après l'interruption du match, puis arrêté samedi.

La police anglaise l'a libéré en lui interdisant 'd'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni'. Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football 'à moins d'un mile' (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête 'est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club', a ajouté la police locale.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après qu'Antoine Semenyo a fait part à l'arbitre d'insultes racistes venant des tribunes.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer 'pour toujours'. 'Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie' pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Articles les plus lus

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Ndoye ne manque pas sa première

Ndoye ne manque pas sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:19

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 18:21

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21