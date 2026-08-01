Le président de la FIFA Gianni Infantino a 'perdu la confiance' de l'UEFA et de 'nombreux autres membres de la famille du football', a affirmé samedi la puissante confédération européenne.

L'UEFA a finalement obtenu le retrait d'un projet d'ouverture des compétitions internationales à des investisseurs privés.

'Nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec des manoeuvres secrètes menées à un rythme effréné, orchestrées par des personnes sans visage et dont l'intérêt pour le sport est douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes', écrit l'UEFA dans un communiqué diffusé samedi.

L'UEFA se félicite du retrait annoncé quelques heures plus tôt par Infantino. Cette vive critique intervient alors que l'élection du président de la FIFA est prévue en mars 2027 et que Gianni Infantino est pour l'instant le seul candidat déclaré à sa succession.

/ATS