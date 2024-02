Hong Kong: bisbille autour d'un match amical

L'organisateur du match amical de l'Inter Miami à Hong Kong s'était engagé à faire jouer Lionel Messi au moins 45 minutes. L'absence de l'Argentin a suscité la fureur du public.

Le capitaine de l'équipe d'Argentine championne du monde, qui souffre officiellement d'une élongation des ischio-jambiers, est resté sur le banc de touche pendant toute la durée du match amical remporté 4-1 contre une sélection de Hong Kong dimanche.

Son forfait a provoqué la colère des 38'323 spectateurs qui avaient payé au minimum 125 dollars (115 euros), et dans de nombreux cas cinq fois plus, pour voir leur idole en action. Les chants 'remboursez !' et les hurlements sont allés crescendo jusqu'au coup de sifflet final quand l'Anglais David Beckham, copropriétaire du club de Miami, a été noyé sous les huées lorsqu'il a tenté de remercier la foule.

Le gouvernement de Hong Kong a publié deux déclarations consécutives dimanche soir. Il s'est déclaré 'extrêmement déçu' et a menacé de retirer 1,9 million d'euros de financement public à l'organisateur de l'événement, Tatler Asia, un média spécialisé dans la mode de luxe et le style de vie.

'L'une des principales conditions de notre accord de financement avec Tatler Asia était que Messi participe au match pendant au moins 45 minutes, sous réserve de considérations liées à la condition physique et à la sécurité', a déclaré Kevin Yeung, Secrétaire à la culture, aux sports et au tourisme de Hong Kong, lors d'une conférence de presse lundi. 'Hier, avant le début du match, l'organisateur Tatler Asia a réaffirmé que Messi allait jouer en deuxième mi-temps', a-t-il expliqué.

/ATS