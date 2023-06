Gündogan va quitter Manchester CIty, Mendy aussi

Le milieu de terrain allemand et capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan, va bien quitter le champion d'Angleterre en fin de contrat.

Il figure sur la liste des joueurs libérés au 30 juin publiée dimanche sur le site de la Premier League.

Sur cette liste des joueurs, dont le contrat n'est pas renouvelé, figure aussi le défenseur latéral français Benjamin Mendy, suspendu depuis août 2021 par le club en raison d'accusation de viols portés contre lui et pour lesquels il doit encore finir d'être jugé.

En janvier 2023, il avait été déclaré non-coupable de six des sept viols, dont il était accusé, ainsi que d'une agression sexuelle, mais il devra être rejugé pour un viol et une tentative de viol. Mendy doit d'ailleurs comparaître lundi devant la cour de Chester (nord de l'Angleterre) pour lancer ce deuxième procès.

Mais si le destin sportif du Français ne faisait guère de doute, la confirmation du départ de Gündogan clarifie sa situation après des semaines de doutes sur son avenir.

Toute première recrue

Le joueur allemand, qui avait été la toute première recrue voulue et obtenue par Pep Guardiola à son arrivée à City en 2016, a été un maillon central en remportant notamment cinq fois le titre de champions sur ces six années.

Utilisé parfois en récupérateur, le plus souvent en milieu relayeur ou meneur de jeu, et même parfois en faux-neuf, Gündogan a été un joueur capital dans le jeu mis en place par le Catalan, grâce à sa technique et un sens du placement et du déplacement hors pair.

Il peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli, puisque les Sky Blues ont réalisé cette saison un triplé historique: championnat, Coupe d'Angleterre et surtout la première Ligue des champions de l'histoire du club.

Selon la presse, Barcelone tiendrait la corde pour s'attacher les services de l'international allemand de 32 ans (67 sélections).

Comme souvent, Manchester City semble avoir anticipé cette annonce et pourrait prochainement enregistrer l'arrivée du Croate Mateo Kovacic, en provenance de Chelsea avec qui un accord a déjà été trouvé, toujours selon les médias anglais.

/ATS